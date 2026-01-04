Crans Montana Europa verso la semplificazione normativa Bene l’Italia con più rigidi sistemi di controllo

Il tragico incidente di Crans Montana evidenzia l'importanza di un quadro normativo chiaro e efficace. In Europa, si cerca di semplificare le normative per migliorare la sicurezza, mentre l’Italia si distingue per sistemi di controllo più rigidi. Questi eventi sottolineano la necessità di un equilibrio tra regolamentazione e prevenzione, per garantire ambienti più sicuri e responsabili.

di Ciro Cannelonga* La tragedia di Crans Montana sembra purtroppo, per gli addetti ai lavori, un film già visto che richiama alla memoria due incidenti analoghi accaduti in discoteca nel Nord Europa alla fine degli anni 70 e ad Ancona qualche anno fa. Facciamo subito una premessa: saranno naturalmente le indagini in corso a fare chiarezza, abbiamo pieno rispetto della magistratura ed è necessario attendere l’esito delle indagini per ricostruire quanto è accaduto. Possiamo fare subito, tuttavia, alcune riflessioni di carattere generale. Dal punto di vista tecnico la tragedia può essere facilmente inquadrata: la causa scatenante sembra essere stata una concomitanza di superficialità e negligenze dovute alla mancanza di coordinamento tra gli attori che intervengono in un evento, e cioè la struttura ospitante, l’organizzatore (quando le due figure non coincidono) e i vari servizi di sicurezza, steward, addetti antincendio o al primo soccorso, che possono non appartenere all’organizzazione generale ma essere di società esterne incaricate. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Semplificazione normativa: verso un nuovo testo unico per scuole, organi collegiali e adempimenti amministrativi. LEGGE in Gazzetta Ufficiale Leggi anche: Semplificazione normativa, prende il via la riforma Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Crans Montana, l’esperto di sicurezza: “L’Europa verso la deregulation, meglio l’Italia”; Rogo di Crans-Montana, i vigili del fuoco: «Locali del Veneto sicuri. In Italia norme tra le più severe d'Europa»; Ue, per Crans-Montana assistenza a Svizzera da 21 Paesi europei; Strage di Crans-Montana: Ue esprime solidarietà alla Svizzera ed evacua i feriti. Mobilitata la protezione civile. Crans Montana, l’esperto di sicurezza: “L’Europa verso la deregulation, meglio l’Italia” - L'ingegnere Ciro Antonio Cannelonga: "In ogni locale serve un garante dell'emergenza e un piano con personale, sì ai controlli" ... dire.it

Quattro feriti di Crans-Montana verso i centri per ustionati in Belgio - Il Belgio accoglierà oggi quattro giovani rimasti gravemente feriti nell'incendio scoppiato nella notte di Capodanno nella località sciistica svizzera di Crans- ansa.it

"Crans-Montana e Kocani: quando la festa diventa trappola di fuoco. E ora, verso quale giro di vite?" - Niccolò Salvioni: "Per la Svizzera – e per il Ticino – la domanda è brutale: quanto siamo davvero protetti da scenari simili o ci limitiamo a sperare che “non succeda qui”? ticinolibero.ch

Purtroppo c'è la conferma ufficiale sui 6 giovanissimi italiani morti nel rogo di Crans Montana: una preghiera per loro e un pensiero per i loro familiari che vivono una tragedia enorme. - facebook.com facebook

La tragedia di Crans-Montana, la paura (che può salvare dalla morte) arrivata troppo tardi e il dolore di quei genitori x.com

