Riforme | Casellati ' semplificazione grande leva di sviluppo economico'

La semplificazione rappresenta una componente fondamentale per lo sviluppo economico e l'attrazione degli investimenti. Secondo Casellati, la riduzione della burocrazia può contribuire a risparmiare oltre 200 miliardi di euro all’anno, beneficiando sia le famiglie che le imprese. Una riforma efficace in questo settore può favorire una crescita più sostenibile e migliorare la competitività del Paese.

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "La semplificazione" è "una grande leva di sviluppo economico e attrazione degli investimenti, dato che la burocrazia costa alle famiglie e alle imprese oltre 200 miliardi di euro all'anno". Lo ha affermato il ministro delle Riforme, Elisabetta Casellati, rispondendo al Question time della Camera ad un'interrogazione di Francesco Saverio Romano di Noi moderati. L'esponente dell'Esecutivo ha illustrato "l'articolata strategia pluriennale di semplificazione che sto realizzando, che ha raggiunto risultati significativi. Nel 2025 sono state approvate 3 leggi di mia iniziativa, soprattutto la numero 167, cioè la legge annuale di semplificazione normativa, che consente di contrastare la proliferazione delle leggi con un approccio sistemico e non più episodico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

