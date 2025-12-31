Pallanuoto un Settebello rinnovato verso gli Europei 2026 | ambizioni non elevate e ‘senatori’ messi da parte

La nazionale italiana di pallanuoto si prepara agli Europei 2026 con un roster rinnovato, puntando a consolidare la propria posizione senza eccessive pressioni. Dopo un avvio difficile a Parigi, l’obiettivo principale è rafforzare il gruppo e lavorare per il grande traguardo delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La fase di transizione richiede un equilibrio tra esperienza e giovani talenti, con un focus sulla crescita e sulla continuità.

Il post Parigi non è iniziato certamente nel migliore dei modi. Il tempo stringe e bisogna invertire la rotta in vista del grande obiettivo del nuovo quadriennio, le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Un Settebello rinnovato per buona parte dei suoi effettivi continua a lavorare per essere pronto in vista degli Europei 2026, rassegna che si svolgerà a Belgrado dal 10 al 25 gennaio. La turbolenta estate 2025 ha ulteriormente accelerato il processo di rinnovamento generazionale della squadra e le modifiche apportate nello staff con l'arrivo di Maurizio Mirarchi come vice allenatore e Stefano Tempesti come direttore sportivo accentuano ulteriormente questa direzione.

