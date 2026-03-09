Una relazione della Corte dei conti europea indica che nel 2025 solo il 27% dei comuni con oltre 10.000 abitanti ha raggiunto l’obiettivo delle comunità energetiche. La percentuale rappresenta un progresso limitato rispetto alle aspettative e mostra come la maggior parte delle amministrazioni locali non abbia ancora completato l’implementazione di questi progetti. La situazione evidenzia ancora molte sfide da affrontare nel settore.

La relazione pubblicata dalla Corte dei conti europea rivela che l'obiettivo fissato per le comunità energetiche è stato raggiunto solo parzialmente: nel 2025, appena il 27% dei comuni con oltre 10.000 abitanti dispone di almeno una comunità energetica. L'Italia si colloca tra i paesi più indietro, insieme a Polonia e Romania, con una diffusione reale ben al di sotto delle aspettative politiche. Questo dato emerge da un audit dettagliato che analizza gli ostacoli normativi, tecnici ed economici che stanno frenando lo sviluppo di questo modello energetico partecipativo. Mentre la Commissione aveva previsto che entro il 2030 queste iniziative...

Comunità energetiche: solo il 27% dell'obiettivo raggiunto

