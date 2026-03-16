Da oggi oltre un milione di insegnanti può accedere alla Carta Docente 20252026, il bonus destinato a supportare la formazione e l’aggiornamento professionale del settore scolastico. Tuttavia, l'importo complessivo del bonus è stato ridotto a 383 euro, anche se il numero di insegnanti beneficiari è aumentato rispetto agli anni precedenti, scatenando una polemica sulla diminuzione delle risorse disponibili.

A partire da oggi è disponibile per oltre un milione di insegnanti la Carta Docente 20252026, il bonus pensato per sostenere la formazione e l’aggiornamento professionale del corpo docente italiano. La piattaforma dedicata (accessibile tramite credenziali Spid o Cie sul portale cartadeldocente.istruzione.it) ha aperto i battenti il 9 marzo 2026, con qualche mese di ritardo rispetto al calendario ordinario, slittamento dovuto alla necessità di riorganizzare la misura in seguito all’ampliamento della platea dei beneficiari. Estesa la platea dei riceventi, diminuito il compenso. La principale novità di questa edizione riguarda proprio i destinatari. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Carta docente 2026, il bonus scende a 383 euro: più insegnanti ma meno soldi. E scoppia la polemica

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