Rooney apre al ritorno del Manchester United insieme a Carrick

Wayne Rooney ha espresso apertura a un possibile ritorno al Manchester United come membro dello staff tecnico, in caso di nomina di Michael Carrick come allenatore ad interim. Il commento si inserisce nel contesto delle recenti voci di mercato e riflette la volontà di contribuire al club, mantenendo un atteggiamento rispettoso e sobrio. La discussione si concentra sulle possibilità di rafforzare lo staff e ripristinare l’identità dei Red Devils.

Wayne Rooney ha detto che un ritorno al Manchester United come parte dello staff tecnico sarebbe un "gioco da ragazzi" se Michael Carrick venisse nominato allenatore ad interim, suggerendo anche che Roy Keane potrebbe svolgere un ruolo nel ripristinare l'identità del club. Lo United si sta avvicinando alla nomina di Carrick come capo allenatore ad interim fino alla fine della stagione in seguito al licenziamento di Ruben Amorim, con fonti che indicano che un annuncio formale è previsto entro le prossime 48 ore.

