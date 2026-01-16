Rooney afferma che Carrick è la scelta giusta per il Manchester United

Wayne Rooney ha espresso fiducia nella nomina di Michael Carrick come nuovo allenatore ad interim del Manchester United, sottolineando che si tratta della scelta giusta per il club. La decisione, confermata dal Manchester United, vede Carrick prendere la guida della squadra fino al termine della stagione, con l’obiettivo di stabilizzare e guidare i Red Devils in un momento di transizione.

2026-01-16 11:03:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall'ottimo sito 101greatgoals: I Red Devils saranno guidati dal loro ex centrocampista fino al termine della stagione Wayne Rooney ritiene che Michael Carrick sia la nomina giusta per stabilizzare il Manchester United dopo che il club ha confermato che l'ex centrocampista assumerà la carica di capo allenatore ad interim fino alla fine della stagione. Lo United ha annunciato martedì la promozione a breve termine di Carrick in seguito all'esonero di Ruben Amorim, con il 44enne incaricato di stabilizzare una squadra che ha faticato ad adattarsi alla sua tattica.

