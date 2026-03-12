La Carrarese si prepara ad affrontare la Juve Stabia, con l’obiettivo di ottenere punti utili per la salvezza. Attualmente ci sono otto punti di distanza tra le due squadre in classifica. La partita rappresenta un’occasione importante per la formazione ospite di accorciare le distanze e migliorare la propria posizione in classifica. La sfida si svolgerà nelle prossime settimane.

Sono 8 i punti che distanziano in classifica la Carrarese dalla Juve Stabia, suo prossimo avversario. Se gli azzurri non stanno attraversando un grande momento dal punto di vista dei risultati, con soli 2 punti fatti nelle ultime 5 giornate, le "vespe" non se la passano meglio. Lo score nella striscia più recente è identico: 3 sconfitte e 2 pareggi. In particolare allo stadio "Romeo Menti" la formazione di Ignazio Abate non rivince da tre turni. Vi ha pareggiato l’ultima contro la Sampdoria, perso col Modena e impattato col Padova. Se non si può parlare di una vera e propria crisi della compagine stabiese, che comunque ha fatto 13 punti in queste prime 10 gare del girone di ritorno e si mantiene al settimo posto, bisogna prendere atto che una certa flessione di rendimento c’è stata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Carrarese studia le fragilità della Juve Stabia. Obiettivo: tornare a casa con punti-salvezza

