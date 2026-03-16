Caro-viaggi a Pasqua | dal Catullo al Sud i voli sono un lusso

Durante le festività pasquali, i voli tra le principali città italiane registrano un aumento dei prezzi, con alcune tratte che superano i 400 euro per il viaggio di andata e ritorno. Le tariffe più alte si riscontrano soprattutto nelle rotte che collegano il nord e il sud del paese, rendendo il viaggio aereo un'opzione molto costosa per chi desidera spostarsi in questo periodo.

Assoutenti denuncia rincari record per le festività: per volare in Sicilia si sfiorano i 300 euro, mentre sui treni l'Alta Velocità diventa proibitiva Anche quest’anno le festività di Pasqua saranno accompagnate dal fenomeno del caro-voli, con i prezzi minimi dei biglietti da nord a sud Italia che, se acquistati oggi, arrivano su alcune tratte a superare i 400 euro tra andata e ritorno. La denuncia arriva direttamente da Assoutenti, che ha realizzato un monitoraggio delle tariffe di aerei e treni evidenziando come, nonostante manchino ancora venti giorni alla ricorrenza, i prezzi risultino già estremamente elevati. Per i viaggiatori veronesi che intendono raggiungere la Sicilia, la situazione appare critica poiché sono necessari 297 euro per la tratta Verona-Catania e 282 euro per il collegamento verso Palermo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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