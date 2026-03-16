Il leader della Lega ha annunciato nuovamente la proposta di istituire una tassa sugli extraprofitti delle aziende energetiche. Questa proposta si inserisce in un contesto di richieste di risorse finanziarie per affrontare l’aumento dei costi dell’energia. La proposta viene riproposta ogni volta che il governo necessita di fondi, specialmente in situazioni di emergenza legate ai rincari.

Una farsa che si ripete. Ogni volta che il governo ha bisogno di soldi, soprattutto se deve darli ai cittadini per fronteggiare un’emergenza come quella dei rincari, torna sempre in ballo una tassa sugli extraprofitti. E a proporla, anche stavolta, è il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. L’idea del leader leghista è quella di tassare quelli che definisce gli extraprofitti delle aziende energetiche: “A bbiamo tassato le banche, possiamo anche tassare gli extraprofitti delle compagnie petrolifere”, afferma ipotizzando anche un intervento “fiscale o normativo” contro le speculazioni. Un intervento che sembra necessario per fronteggiare i rincari derivanti dalla guerra in Iran scatenata dagli alleati del governo, ovvero Stati Uniti e Israele. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Caro energia, il solito bluff: Salvini rilancia la tassa sugli extraprofitti

Articoli correlati

"L’artigianato resiste". Ma Cna rilancia l’allarme caro energia e burocraziaRisale nel 2025 il saldo positivo tra imprese attive e cessate nei territori di Cna Toscana Centro e malgrado la crisi, nelle province di Pistoia e...

Ucraina, per Trump la pace è vicina ma è il solito bluff: resta il nodo del DonbassTrump vede più vicina l'intesa per la pace in Ucraina dopo l'incontro con Zelensky, ma restano i nodi irrisolti come il Donbass.

Contenuti e approfondimenti su Caro energia

Argomenti discussi: Il presidente dell'Ana provinciale: Alpini a Vicenza, un'edizione da record. E in tre anni abbiamo aumentato i tesserati.

Caro energia, il solito bluff: Salvini rilancia la tassa sugli extraprofittiSalvini rilancia, ancora una volta, la tassa sugli extraprofitti. Stavolta per fronteggiare i rincari conseguenti alla guerra in Iran. lanotiziagiornale.it

Caro energia, il governo prepara le misure: bonus carburante, credito diesel, sgravi per le PmiIl governo continua a studiare possibili misure selettive di intervento sul caro energia, vista la fiammata dei prezzi delle materie prime legata al conflitto in Medio Oriente. Si parla di eventuali i ... msn.com