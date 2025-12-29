Ucraina per Trump la pace è vicina ma è il solito bluff | resta il nodo del Donbass

Donald Trump ha affermato che la pace in Ucraina sarebbe vicina, ma questa valutazione appare in contrasto con le persistenti tensioni nel Donbass. Dopo l’incontro con il presidente Zelensky, le novità sembrano limitate e la situazione resta complessa. La questione del conflitto ucraino continua a rappresentare un nodo difficile da sciogliere, evidenziando come le dichiarazioni di alcuni leader possano non riflettere sempre la reale evoluzione degli eventi.

Non è la prima volta che Donald Trump annuncia che la pace in Ucraina è vicina. Ma anche stavolta, dopo l'incontro con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, i piccoli passi in avanti non sembrano sufficienti per far pensare a un'intesa imminente. Il presidente Usa parla di accordo "vicino" e spiega che "se le cose vanno bene, fra poche settimane ci potrebbe essere". Trump ha anche avuto una lunga e "molto costruttiva" telefonata con Vladimir Putin. E ha poi detto che siamo "al 95%" dell'accordo, parlando di "molti progressi". Anche se restano "uno o due temi spinosi". E uno di questi è il Donbass, definito una "questione difficile" da Zelensky, che ribadisce le posizioni diverse con la Russia.

