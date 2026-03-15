Diesel e benzina cosa vuole fare il governo | il precedente del 2022 da non ripetere e l' ipotesi di bonus mirati

Il governo sta valutando diverse opzioni per affrontare l’aumento dei prezzi dei carburanti. In passato si sono verificati interventi sulle accise, ma ora sembra che questa strada sia sempre meno probabile. Si sta considerando anche l’ipotesi di bonus mirati, mentre l’ipotesi di un intervento deciso sulle accise appare sempre più lontana. La discussione riguarda principalmente le misure da adottare per contenere i costi.

Uno sconto generalizzato per ora è escluso (troppo costoso) così come l'attivazione dell'accisa mobile. Intanto il gasolio in modalità self è arrivato a 2.065 euro al litro. Una via d'uscita alla crisi potrebbe arrivare manu militari È sempre più lontana l'ipotesi di un deciso intervento sulle accise per contenere gli aumenti sui carburanti. Allo studio del governo ci sarebbero invece interventi più mirati a sostegno di famiglie con redditi bassi e autotrasportatori. L'ipotesi dunque è quella di ridurre sì le accise, ma solo per determinate categorie o in alternativa ricorrere al meccanismo del credito... 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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