Provinciali Caserta Cesaro IV-CR | Risultato rafforza progetto politico

Alle elezioni provinciali di Caserta, Cesaro, candidato del centrodestra, ha dichiarato che il risultato ottenuto rafforza il percorso politico intrapreso, definendolo basato su serietà, visione e radicamento nei territori. La vittoria è stata confermata attraverso il voto delle urne e rappresenta un passo importante per il progetto politico di cui è espressione.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Il risultato delle elezioni provinciali di Caserta dà forza ad un percorso politico costruito con serietà, visione e radicamento nei territori". Così Armando Cesaro, coordinatore regionale di Italia Viva – Casa Riformista, commenta l'esito del voto che, nella lista Campo Largo, ha portato all'elezione di Aniello Tessitore ed Emiliano Pagano. "Un esito significativo – sottolinea Cesaro – che dimostra come l'area riformista sia credibile e capace di intercettare consenso". "Complimenti a Pietro Smarrazzo, alla squadra e agli eletti. A loro gli auguri di buon lavoro del partito, certo che sapranno rappresentare al meglio i territori.