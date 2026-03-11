In un'intervista, Carlotta Pinto parla dell'importanza dell'arte e dell'amore come elementi di salvezza. La attrice, insieme a Vincenzo Ferrera e Greta De Rosa, discute dei temi trattati nella sesta stagione di Mare Fuori 6. La conversazione si concentra sui personaggi e le loro storie, offrendo uno sguardo diretto sui contenuti della nuova stagione.

Il veterano Vincenzo Ferrera e le new entry Carlotta Pinto e Greta De Rosa ci raccontano i temi della sesta stagione. La seconda parte in streaming su RaiPlay. I fan si stanno dividendo sulla sesta stagione di Mare fuori: c'è chi ritiene che oramai da tempo abbia fatto il cosiddetto salto dello squalo e chi invece pensa stia proponendo dinamiche interessanti nei nuovi episodi. Colpa (o merito) anche del continuo passaggio di testimone tra vecchi e nuovi interpreti: proprio con un veterano e due new entry del cast abbiamo chiacchierato durante il junket stampa. Tra i protagonisti più amati c'è ancora Vincenzo Ferrera, che nella serie interpreta l'educatore Beppe Romano, punto di riferimento morale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Mare Fuori 6, intervista a Carlotta Pinto: "L'arte e l'amore sono la salvezza"

Articoli correlati

Mare Fuori 6 debutta su RaiPlay: tra le new entry anche la beneventana Carlotta PintoL’IPM di Napoli riapre le sue porte e riaccende i riflettori sulle storie dei giovani detenuti, sospesi tra il peso delle scelte sbagliate e il...

Leggi anche: L'amore e i sentimenti sono al centro di questa nuova stagione: "Mare fuori 6" torna su RaiPlay con nuove storie e nuovi personaggi

Approfondimenti e contenuti su Mare Fuori

Temi più discussi: Mare Fuori 6, la nostra intervista a Francesco Di Tullio (che interpreta Federico Notari); Manuele Velo, l’intervista al Tommaso di Mare fuori 6: La serenità è la mia idea di felicità; Mare fuori 6 : perché il giocattolo si è rotto e la serie ha perso appeal; Mare Fuori 6, Cartisia Somma e Greta De Rosa si raccontano: cosa succederà nella nuova stagione.

Mare Fuori 6, intervista a Greta De RosaMare Fuori 6, intervista a Greta De Rosa, che interpreta Annarella. È una new entry della stagione, la sorella di Sharon e Marika. tvserial.it

Mare Fuori 6, intervista a Carlotta PintoMare Fuori 6, intervista a Carlotta Pinto, new entry della stagione. Interpreta Marika, la sorella di Sharon e Annarella. tvserial.it

Ok, volevamo darvi uno spoiler MA... dovrete aspettare qualche ora #MareFuori6, tutti gli episodi a mezzanotte in esclusiva su #RaiPlay! - facebook.com facebook

Dal set di “Mare Fuori” alle avventure di “Pechino Express” fino a #Foodish Il viaggio di Antonio Orefice sta per raggiungere una nuova tappa nella sua Napoli, alla ricerca della pizza salsiccia e friarielli più Foodish, questa sera alle 20:30 su Tv8 #StayHungr x.com