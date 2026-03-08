Giorgia Meloni a Tivoli per la gara di danza sportiva della figlia

La Presidente del Consiglio si è recata a Tivoli per assistere alla gara di danza sportiva della figlia. Ha seguito la competizione dagli spalti, tifando per Ginevra e scambiando poche strette di mano con altri presenti. La visita si è concentrata sull’evento sportivo, senza altre attività pubbliche o incontri ufficiali. L’attenzione dei media si è focalizzata sul sostegno familiare offerto dalla leader politica.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata recentemente avvistata al Palazzetto dello Sport di Tivoli, dove ha trascorso la giornata sugli spalti per sostenere la figlia Ginevra, impegnata in una competizione di danza sportiva. La premier ha scelto un look casual e informale, integrandosi con discrezione tra il pubblico presente, a conferma del suo desiderio di preservare, per quanto possibile, una quotidianità serena e un certo grado di privacy per la piccola di otto anni. Questo desiderio riflette il pensiero espresso dalla stessa Meloni in passato, quando ha dichiarato: "Rinuncerei alla guida della nazione solo per mia figlia Ginevra".