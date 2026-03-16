capitale della musica talenti internazionali nel dossier di massa che attende il verdetto

Massa e la sua provincia sono tra le candidate a diventare Capitale Italiana della Cultura 2028. Nel dossier presentato si evidenzia anche il ruolo della città come capitale della musica, con numerosi talenti internazionali coinvolti. Tra 48 ore sarà annunciato il risultato finale e Massa si prepara a ricevere la decisione ufficiale.

Città musicale: anche questo fa parte del corposo dossier di candidatura di Massa – e della sua Provincia – a Capitale Italiana della Cultura 2028; fra quarantotto ore sarà svelata la vincitrice, Massa è pronta. Di certo il 2028 sarà comunque un anno speciale, con i 300 anni (il 9 dicembre) dalla nascita di Pietro Alessandro Guglielmi che nel campo culturale è forse il più importante concittadino e che infatti nel dossier figura come “Guglielmi300”. Guglielmi era il figlio del musicista di corte dei Malaspina ed egli stesso fu maestro di cappella non solo nel Ducato, ma a Napoli, Vienna, Londra e in Vaticano. Un musicista che non è magari noto come altri suoi contemporanei (Cimarosa, Piccinni, Cherubini) che però lo consideravano il loro maestro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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