la luna la pietra dove tirreno e apuane incontrano la storia massa presenta il suo dossier per la capitale della cultura 2028

“Massa, La Luna, La Pietra. Dove Tirreno e Apuane incontrano la Storia”. Venerdì 27 febbraio la città candidata presenterà il dossier davanti alla commissione del Ministero della Cultura nell’ambito della selezione per la Capitale italiana della Cultura 2028. «Non è un semplice viaggio istituzionale: è un cammino che compiamo insieme alla nostra comunità», sono le parole del sindaco Francesco Persiani, a sottolineare la dimensione collettiva del percorso costruito in questi mesi. L’audizione rappresenta il passaggio decisivo della selezione. In caso di vittoria, la città riceverà un finanziamento statale di un milione di euro. Il dossier si fonda su un impianto strategico articolato, costruito attorno a direttrici progettuali integrate e a un sistema coordinato di cantieri e progetti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

