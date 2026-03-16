Il referendum riguarda tre modifiche costituzionali e il loro impatto sulle istituzioni. Si parla del sorteggio dei membri, delle conseguenze sulla separazione tra pubblici ministeri e giudici, e delle funzioni dell'Alta Corte disciplinare. Le spiegazioni chiariscono cosa comportano queste modifiche e quali sono le implicazioni pratiche per il sistema giudiziario. La discussione si concentra sui cambiamenti proposti e sui loro effetti concreti.

Il 22 e 23 marzo si tiene il referendum per confermare o non confermare la legge costituzionale. E quale sarà il quesito che troveremo sulla scheda? «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025?». Un atto di fede insomma. Proviamo a spiegare qual è la proposta della riforma, con le ragioni degli uni e quelle degli altri. Innanzitutto chiariamo un fatto: la riforma non riguarda questioni concrete come la durata dei processi, la mancanza cronica di magistrati, cancellieri, amministrativi, oltre all’ inadeguatezza di apparati informatici. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Capire il Referendum: ecco i motivi del Sì e del No. Le 3 modifiche costituzionali (e il vero punto centrale)

Articoli correlati

Referendum giustizia, voci a confronto: le ragioni del sì e del no, punto per puntoIl 22 e il 23 marzo la cittadinanza si recherà alle urne per cambiare o mantenere la nostra Costituzione.

Referendum, Cerno al Tg4: "Le sentenze politiche di certe toghe sono il vero spot per il comitato del sì"Il direttore Tommaso Cerno è intervenuto al Tg4 per fare il punto sui temi principali della giornata, numerosi e impegnativi.

«NO AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA PER DIFENDERE LA COSTITUZIONE E I DIRITTI» | 13/01/2026

Contenuti utili per approfondire Capire il Referendum ecco i motivi del...

Temi più discussi: Capire il Referendum sul Csm. Le 3 modifiche costituzionali. Ecco i motivi del Sì e del No; Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Referendum giustizia: cosa significa votare sì o no alla riforma; Referendum giustizia, Cassano e Montanari: Ecco perché votare No.

Capire il referendum: ecco i motivi del sì e del no. Le 3 modifiche costituzionali (e il vero punto centrale)Cosa vuol dire il sorteggio dei membri, quali sono le ricadute sulla separazione delle carriere tra Pm e giudici, cosa cambia con l'Alta Corte disciplinare. Il raddoppio dei costi ... msn.com

Referendum sulla giustizia spiegato in parole semplici: tutto quello che bisogna sapere prima di votareDal quesito sulla separazione delle carriere al ruolo del Csm: tutto quello che bisogna sapere per capire il Referendum sulla giustizia ... grazia.it

Capire il referendum I motivi del Sì e del No Dataroom di Luigi Ferrarella e Milena Gabanelli @Corriere x.com

“È meglio capire perché”. Ti svegli di colpo alle 3 di notte: cosa succede al tuo corpo in quelle ore - facebook.com facebook