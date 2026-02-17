Referendum giustizia voci a confronto | le ragioni del sì e del no punto per punto

Il referendum sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo, ha generato un acceso dibattito tra sostenitori e oppositori. La proposta di modifica delle norme ha portato molte persone a confrontarsi davanti a questioni concrete che toccano la loro vita quotidiana. Tra le opinioni più ascoltate, c’è chi teme che le nuove leggi possano indebolire l’indipendenza dei giudici, mentre altri credono che servano a velocizzare i processi. In diversi incontri pubblici, cittadini e rappresentanti di categorie professionali si sono confrontati sui punti più spinosi del quesito.

Il 22 e il 23 marzo la cittadinanza si recherà alle urne per cambiare o mantenere la nostra Costituzione. Abbiamo raccolto voci autorevoli che si sono espresse su fronti opposti. Partendo da qui abbiamo provato a spiegare tutto quello che c’è in ballo con la Riforma Nordio-Meloni Per illustrare le ragioni del sì e del no, a prendere la parola in questo confronto a distanza saranno l’avvocata del Foro di Bologna Rosa Ugolini e la professoressa dell’Alma Mater Elena Valentini. Mentre Ugolini è tra gli avvocati firmatari di una lettera per il sì, Valentini ha sottoscritto insieme ad altri docenti di Procedura penale un appello per il no.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Verso il referendum sulla giustizia, ad Avellino, si sono svolti ieri due incontri distinti tra sostenitori del

Il Consiglio dei ministri ha stabilito le date del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, che si terrà il 22 e 23 marzo 2026.

Referendum sulla giustizia: le ragioni del si e del no a confronto

