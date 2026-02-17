Referendum giustizia voci a confronto | le ragioni del sì e del no punto per punto
Il referendum sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo, ha generato un acceso dibattito tra sostenitori e oppositori. La proposta di modifica delle norme ha portato molte persone a confrontarsi davanti a questioni concrete che toccano la loro vita quotidiana. Tra le opinioni più ascoltate, c’è chi teme che le nuove leggi possano indebolire l’indipendenza dei giudici, mentre altri credono che servano a velocizzare i processi. In diversi incontri pubblici, cittadini e rappresentanti di categorie professionali si sono confrontati sui punti più spinosi del quesito.
Il 22 e il 23 marzo la cittadinanza si recherà alle urne per cambiare o mantenere la nostra Costituzione. Abbiamo raccolto voci autorevoli che si sono espresse su fronti opposti. Partendo da qui abbiamo provato a spiegare tutto quello che c’è in ballo con la Riforma Nordio-Meloni Per illustrare le ragioni del sì e del no, a prendere la parola in questo confronto a distanza saranno l’avvocata del Foro di Bologna Rosa Ugolini e la professoressa dell’Alma Mater Elena Valentini. Mentre Ugolini è tra gli avvocati firmatari di una lettera per il sì, Valentini ha sottoscritto insieme ad altri docenti di Procedura penale un appello per il no.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
