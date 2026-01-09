Referendum Cerno al Tg4 | Le sentenze politiche di certe toghe sono il vero spot per il comitato del sì

Il direttore Tommaso Cerno è intervenuto al Tg4 per analizzare i principali temi della giornata, evidenziando come alcune sentenze politiche delle toghe rappresentino un elemento di richiamo per il comitato del sì nel contesto del referendum. La sua analisi offre una prospettiva critica e articolata sulle dinamiche giudiziarie e politiche in corso, contribuendo a chiarire il quadro delle discussioni odierne.

Il direttore Tommaso Cerno è intervenuto al Tg4 per fare il punto sui temi principali della giornata, numerosi e impegnativi. Lo scambio tra Giorgia Meloni e i magistrati dell' Anm è stato commentato anche dal direttore del Giornale, il quale ha voluto sottolineare che " la via giudiziaria per abbattere i governi è l’unica che ha utilizzato la sinistra dal ‘94 nella lunga era Berlusconiana " e l'ha fatto, ha proseguito Cerno, " accanendosi su di lui e sulla sua dimensione aziendale e privata ". Il direttore avanza nel suo ragionamento ricordando che, " come è stato teorizzato per iscritto da uno dei magistrati più importanti d’Italia in una famosa mail, che definiva la premier 'pericolosa', si utilizzano l’immigrazione e la criminalità per fare un’azione contro il governo ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

