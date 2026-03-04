Salvato dagli agenti di polizia un cane incastrato sotto un' autovettura VIDEO

Gli agenti della questura di Pescara sono intervenuti nel fine settimana per salvare un cane rimasto incastrato sotto un’auto. L’animale era rimasto bloccato e in difficoltà, e gli agenti sono intervenuti prontamente per liberarlo. L’intervento si è concluso con successo e il cane è stato messo in salvo. È stato condiviso anche un video dell’operazione.

L'intervento è avvenuto lo scorso fine settimana quando un cane, spaventato e nel tentativo di evitare le auto in transito, era rimasto bloccato sotto una vettura in sosta Gli agenti della questura di Pescara lo scorso fine settimana sono intervenuti per il salvataggio di un cane rimasto incastrato sotto un'autovettura. Gli agenti, in una zona di periferia della città, avevano notato un anomalo incolonnamento di automobili durante una serie di controlli. Il traffico era stato causato da un cane che, spaventato, nel tentativo di evitare le vetture in transito era rimasto bloccato sotto un'auto in sosta. Quando si sono resi conto del pericolo in cui si trovava l'animale, i poliziotti, valutata la mancanza di tempo per far intervenire i soccorsi, hanno deciso di intervenire.