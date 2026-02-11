Il sostegno ai giovani ricercatori Più scienziate vincono i progetti | Valorizziamo le carriere femminili

Sono 128 giovani ricercatori italiani a ricevere sostegno grazie al bando “Giovani Ricercatori” di Fondazione Cariplo, lanciato quest’anno. La maggior parte delle vincitrici sono donne, un segnale di attenzione alle carriere femminili nel settore scientifico. La fondazione punta a dare più opportunità ai giovani scienziati e a valorizzare il loro lavoro fin dai primi passi.

Sono 128 i giovani scienziati che sono stati sostenuti con il bando "Giovani Ricercatori", lanciato da Fondazione Cariplo nel 2023 per accompagnare i dottori di ricerca nelle fasi iniziali della loro carriera. Tra i vincitori è cresciuta, anno dopo anno, la platea femminile. Le ricercatrici rappresentavano il 55% del totale già nel 2023, sono diventate il 71% nel 2024 e il 69% nel 2025. Lo sottolinea Claudia Sorlini, vicepresidente della Fondazione, nella Giornata Mondiale delle Donne nella Scienza. "Il sostegno ai giovani impegnati nella ricerca scientifica è un ambito centrale per Fondazione Cariplo.

