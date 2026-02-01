Politicamente scorretto | solidarietà al poliziotto aggredito e spazio ai giovani autori con Libritalia

Durante la diretta Facebook del 1° febbraio, “Politicamente scorretto” ha aperto con un messaggio di solidarietà per il poliziotto di 29 anni ferito durante una manifestazione a Torino. Il conduttore Domenico Nardo ha dedicato spazio ai giovani autori e alle loro proposte, mantenendo un tono diretto e senza troppi fronzoli.

Nel corso della puntata del 1° febbraio 2026 di "Politicamente scorretto", il format condotto da Domenico Nardo e trasmesso in diretta Facebook, l'apertura è stata dedicata a un messaggio di forte solidarietà nei confronti del poliziotto di 29 anni rimasto ferito durante una violenta manifestazione a Torino. Il conduttore ha mostrato immagini particolarmente dure dell'aggressione, esprimendo vicinanza non solo all'agente coinvolto ma a tutte le forze dell'ordine impegnate quotidianamente nella tutela dell'ordine pubblico. La trasmissione è poi entrata nel vivo con un approfondimento culturale dedicato all'editoria emergente.

