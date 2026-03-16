campo largo fede in pole su sanguigni

La coalizione di maggioranza dem approva la candidatura di Giorgio Fede, che si trova in prima posizione nelle preferenze. Tuttavia, si fa anche il nome di Andrea Sanguigni come possibile alternativa. La discussione interna riguarda le scelte di candidati e le preferenze espresse dai membri del partito. La situazione rimane aperta senza conferme ufficiali sulle decisioni finali.

La maggioranza dem ’benedice’ la candidatura di Giorgio Fede. Ma ora spunta anche il nome di Andrea Sanguigni. La corsa verso le elezioni amministrative di fine maggio a San Benedetto entra nel vivo anche nel campo del centrosinistra, dove il Partito Democratico continua a ragionare sulla candidatura del pentastellato Giorgio Fede, mentre nelle ultime ore è emerso anche il nome di Andrea Sanguigni, ex assessore della giunta Spazzafumo. Il tema della candidatura è stato al centro di una riunione del direttivo del Pd sambenedettese che si è svolta ieri. All’incontro, oltre ai membri dell’Unione Comunale, hanno partecipato anche l’europarlamentare Matteo Ricci, l’onorevole Augusto Curti, la segretaria regionale Chantal Bomprezzi e il segretario di federazione Francesco Ameli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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