San Benedetto tra litigi e accuse nel campo largo | Fede il candidato che spacca meno Scintille sugli ex dell?amministrazione Spazzafumo

A San Benedetto si registrano tensioni nel campo largo, con il Partito Democratico coinvolto in un acceso confronto. Durante l’ultima riunione, svoltasi lunedì, sono emerse divergenze tra i vari gruppi, con accuse e discussioni sugli ex membri dell’amministrazione. Tra i candidati in corsa, Fede si distingue come il più conciliatore, mentre altri protagonisti si sono scontrati su questioni passate.

SAN BENEDETTO Ormai è scontro tra i partiti del campo largo e il Pd. Nell’ultima riunione, lunedì scorso, le scintille sono state innescate dalla spaccatura all’interno dei Dem e alla loro intenzione di aprire agli ex di Spazzafumo, aspetti che starebbero minando l’intera coalizione. Il tutto mentre il tempo stringe e molto probabilmente il Pd, nel fine settimana, ribadirà la sua indicazione su Giorgio Fede, salvo colpi di scena dell’ultima ora. La proposta Un allargamento agli ex di Spazzafumo, quello proposto dal Pd, che starebbe stretto agli altri alleati quali Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento Cinquestelle, Rifondazione, Dipende da noi, Progetto Marche Vive e Psi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

