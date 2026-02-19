campo largo da roma un assist a fede

A causa dell’incertezza politica, il campo largo riceve un segnale da Roma. La decisione di non ancora presentare un candidato sindaco complica la corsa elettorale a San Benedetto, dove nessuna delle due grandi coalizioni ha ufficializzato il nome del candidato. La mancanza di un candidato unificato rischia di influenzare le alleanze e le strategie in vista delle elezioni di fine maggio. La situazione si svela come un ostacolo per le forze politiche locali, che devono ancora trovare una soluzione condivisa. La campagna elettorale si avvicina rapidamente.

A meno di due mesi e mezzo dalle elezioni comunali di fine maggio, San Benedetto si trova senza un candidato sindaco definito in nessuno dei due principali schieramenti. A sinistra cresce la pressione per il ricorso alle primarie, mentre da Roma filtra un orientamento preciso per il campo largo: il candidato dovrebbe arrivare dal Movimento 5 Stelle. Secondo quanto emerge dal tavolo nazionale del centrosinistra, ci sarebbe una tacita convergenza sull’idea di affidare la candidatura a sindaco, per la coalizione allargata, alla componente grillina. A quel punto il primo e forse unico nome che viene in mente è quello dell’onorevole Giorgio Fede che nelle scorse settimane aveva già dichiarato la propria disponibilità a una eventuale candidatura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

