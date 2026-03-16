Camorra | arrestato Carlo Petrillo referente del clan Belfiore

Oggi in Italia è stato arrestato e espulso dagli Stati Uniti Carlo Petrillo, considerato referente del clan camorristico Belfiore. La sua presenza nel paese era stata segnalata nelle ultime settimane, e l’arresto è stato confermato dalle autorità italiane. Petrillo era rientrato nel nostro paese dopo essere stato rimpatriato e messo a disposizione delle forze dell’ordine.

E’ arrivato oggi in Italia, espulso dagli Stati Uniti, Carlo Petrillo, referente del clan camorristico Belfiore. Al termine di una complessa indagine, era stato localizzato e fermato negli Usa il 16 dicembre scorso, dagli uomini della Squadra mobile della Questura di Caserta, del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato e del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, coordinati dalla Procura di Napoli, e dal Federal bureau of investigation. Petrillo, oggi 43enne, si era reso irreperibile dal 2017, dopo la condanna in via definitiva a 8 anni e 8 mesi di reclusione. L’uomo era ricercato per fatti risalenti al 2006, anni... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Camorra: arrestato Carlo Petrillo, referente del clan Belfiore Articoli correlati Da boss latitante a imprenditore di successo negli Usa: arrestato Carlo Petrillo del clan BelforteLa Polizia ha arrestato Carlo Petrillo, ex referente dei Belforte di Caserta: condannato a 8 anni in via definitiva, dal 2017 viveva negli Stati... Camorra: truffe informatiche del clan Mazzarella, 16 misure cautelariI carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno eseguito una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda... Tutto quello che riguarda Carlo Petrillo Camorra, arrestato Carlo Petrillo: il latitante affiliato al clan Belfiore dal 2017 era negli UsaÈ arrivato oggi in Italia, espulso dagli Stati Uniti, Carlo Petrillo, referente del clan camorristico «Belfiore». Al termine di una complessa indagine, era stato localizzato ... ilmattino.it Camorra: arrestato Carlo Petrillo, referente del clan BelfioreE’ arrivato oggi in Italia, espulso dagli Stati Uniti, Carlo Petrillo , referente del clan camorristico Belfiore . Al termine di una complessa indagine, era ... gazzettadelsud.it