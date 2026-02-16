Camion prende fuoco sulla statale 613 | carreggiata chiusa e disagi a Squinzano
Un camion che trasportava prodotti alimentari per la catena Md si è incendiato questa mattina sulla statale 613, causando la chiusura temporanea della carreggiata e disagi per gli automobilisti a Squinzano. L’incendio si è sviluppato, molto probabilmente a causa di un guasto al motore, in un tratto della strada che collega Lecce a Brindisi, già noto per incidenti simili. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.
L’episodio questa mattina lungo la strada che collega Lecce a Brindisi per la probabile avaria meccanica del mezzo pesante: traffico deviato lungo la viabilità adiacente e disagi alla circolazione Come detto, l’intervento si è reso necessario perché il mezzo pesante ha registrato con ogni probabilità un’avaria meccanica venendo avvolto dalle fiamme. Per consentire le operazioni di rimozione del mezzo e per ripristinare le condizioni di sicurezza il traffico è deviato lungo la viabilità adiacente con indicazioni in loco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Brindisi, i carabinieri e il personale Anas, assieme agli operatori del 118.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Incidente sulla statale 100 a Casamassima: camion di traverso sulla carreggiata, traffico in tilt
Camion per i lavori ferroviari perde il carico, carreggiata invasa da detriti tra statale 185 e raccordo A18: disagi a Trappitello
Un camion per i lavori ferroviari ha perso il suo carico, invadendo la carreggiata tra la statale 185 e il raccordo A18, creando disagi a Trappitello.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bologna, auto prende fuoco lungo la Porrettana: morto il conducente. Anche un camion coinvolto nello scoppio; Tragico incidente a Marzabotto, si scontra contro un camion dei rifiuti e l’auto prende fuoco. Morto carbonizzato nella notte; Camion prende fuoco mentre percorre l'A15: il conducente scende in tempo; Incidente sulla Porrettana, auto prende fuoco: un morto.
Camion prende fuoco sulla Brindisi-Lecce: non ci sono feriti, strada bloccataI vigili del fuoco di Brindisi sono intervenuti per l'incendio di un camion adibito a trasporto alimentari sulla SS613, all'altezza dello svincolo di Torchiarolo. I pompieri hanno spento il rogo e mes ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Il mezzo ha preso improvvisamente fuoco nei pressi dello svincolo per TorchiaroloUn camion ha preso fuoco questa mattina, 16 febbraio, mentre percorreva la strada statale 613 Brindisi-Lecce, nei pressi dello svincolo per Torchiarolo, provocando lunghe code e disagi, con la ... leccesette.it
Camion prende fuoco sulla Brindisi-Lecce: non ci sono feriti, strada bloccata x.com
Per alcuni è “solo un camion”. Per chi come Andrea vive il suo mezzo quotidianamente, è molto di più. Scrupoloso, attento e legatissimo al suo mezzo, se ne prende cura in ogni dettaglio - perché conoscerlo a fondo significa lavorare meglio e viaggiare in sicu - facebook.com facebook