Camion prende fuoco sulla statale 613 | carreggiata chiusa e disagi a Squinzano

Un camion che trasportava prodotti alimentari per la catena Md si è incendiato questa mattina sulla statale 613, causando la chiusura temporanea della carreggiata e disagi per gli automobilisti a Squinzano. L’incendio si è sviluppato, molto probabilmente a causa di un guasto al motore, in un tratto della strada che collega Lecce a Brindisi, già noto per incidenti simili. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

L’episodio questa mattina lungo la strada che collega Lecce a Brindisi per la probabile avaria meccanica del mezzo pesante: traffico deviato lungo la viabilità adiacente e disagi alla circolazione Come detto, l’intervento si è reso necessario perché il mezzo pesante ha registrato con ogni probabilità un’avaria meccanica venendo avvolto dalle fiamme. Per consentire le operazioni di rimozione del mezzo e per ripristinare le condizioni di sicurezza il traffico è deviato lungo la viabilità adiacente con indicazioni in loco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Brindisi, i carabinieri e il personale Anas, assieme agli operatori del 118.🔗 Leggi su Lecceprima.it

