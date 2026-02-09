Incidente sull’A30 camion di traverso | traffico in tilt verso sud

Questa mattina l’autostrada A30 tra Caserta e Salerno si blocca a causa di un incidente. Un camion si è fermato di traverso, bloccando il traffico in direzione sud. Le auto non riescono a passare e si formano lunghe code, con il traffico in tilt. Sul posto stanno lavorando i soccorritori e le forze dell’ordine per rimuovere il mezzo e riaprire la strada.

Traffico paralizzato, questa mattina, lungo l'autostrada A30 Caserta–Salerno a causa di un incidente avvenuto nel tratto compreso tra la barriera di Salerno–Mercato San Severino e l'allacciamento al raccordo Sa-Av, in direzione sud. Secondo le prime informazioni, un mezzo pesante sarebbe finito di traverso sulla carreggiata, occupando parte delle corsie e rendendo estremamente difficoltoso il transito dei veicoli. In pochi minuti si sono formate lunghe code, con automobilisti rimasti bloccati in attesa del ripristino della viabilità. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, oltre al personale dell'Anas e alle forze dell'ordine per la gestione della sicurezza e per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

