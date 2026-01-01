Killers of the Flower Moon stasera in tv | 5 curiosità sul film di Martin Scorsese

Con "Killers of the Flower Moon" il grande Martin Scorsese dirige un film ambizioso e doloroso, un affresco storico che affonda le radici in una pagina rimossa della storia americana. Tratto dal saggio di David Grann, l'opera racconta i delitti che colpirono la nazione Osage negli anni Venti del.

Programmi TV giovedì 1 gennaio 2026: film e intrattenimento - "Biancaneve e i sette nani" su Rai 1, "Santocielo" su Canale 5, "The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo" su Nove. lopinionista.it

‘Killers of the Flower Moon’ gets Criterion Collection Blu-ray release - filmed movie about the Osage murders will be released March 24 with a 4K upgrade and new behind- newson6.com

Nel 2023 è uscito nelle sale “Killers of the Flower Moon”, diretto da Martin Scorsese. Questo film ha riportato l’attenzione su una storia poco conosciuta della memoria americana. Il film parla della Nazione Osage, del petrolio trovato sul loro territorio e delle con - facebook.com facebook

