Per il Capodanno, Rai3 propone un’opportunità di visione con l’ultimo film di Martin Scorsese, tratto da una storia vera. Un’occasione per trascorrere la serata a casa, seguendo una narrazione intensa e coinvolgente, tipica del cinema del regista. La scelta di questa pellicola rappresenta un’opzione interessante per chi desidera iniziare il nuovo anno con un’opera di grande qualità.

La sera di Capodanno in molti resteranno a casa davanti alla tv: la proposta di Rai3 è l’ultimo capolavoro del regista Martin Scorsese. Per inaugurare l’anno nuovo, Rai3 punta sul grande cinema di Hollywood: la sera di giovedì primo gennaio, alle 21.20, va in onda in prima visione Killers of the Flower Moon, l’opera più recente firmata da Martin Scorsese, con un cast assolutamente incredibile. La pellicola diretta dal maestro del cinema mondiale, un Oscar vinto e ben 15 nomination in una carriera immensa, vede nel cast Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone e Jesse Plemons. (foto Ansa) – CityRumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Capodanno in tv con Martin Scorsese: il film tratto da una storia vera

Leggi anche: Tre ciotole: il film è tratto da una storia vera?

Leggi anche: Hood Witch – Roqya: il film è tratto da una storia vera?

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Capodanno in Tv: tutto quello che c’è da vedere il 31 dicembre e il 1° gennaio; Capodanno in musica e L'anno che verrà in tv: tutti gli ospiti su Canale 5 e Rai 1; Programmi tv, film e cartoni Disney da Capodanno 2025/2026 al 6 gennaio: cosa vedere su Rai e Mediaset; I programmi della settimana: dai concertoni in piazza per il Capodanno 2026 alla nuova serie tv Prima di Noi, dalla maratona dei live....

Il capodanno in tv: il cinema domina la prima serata delle reti Rai e Mediaset. Tutti i film in onda stasera - Sul palinsesto delle reti Rai e Mediaset, a dominare la prima serata di giovedì 1° gennaio sono i film: dai classici Disney senza tempo all'ultimo capolavo ... corrieredellumbria.it