Giornata Internazionale della Donna | la celebrazione del 9 marzo al Palazzo del Quirinale

Il 9 marzo si terrà al Palazzo del Quirinale la celebrazione della Giornata Internazionale della Donna. Alla manifestazione parteciperanno figure pubbliche come Eugenia Roccella, Amalia Ercoli Finzi e Malika. L’evento si svolgerà in presenza di diversi ospiti e rappresentanti istituzionali, con iniziative dedicate alla ricorrenza. La giornata è dedicata alla riflessione e alla valorizzazione delle conquiste delle donne.

Tra i volti noti che vi prenderanno parte troveremo Eugenia Roccella, Amalia Ercoli Finzi, Malika Ayane, Cristina Cassar Scalia, Giulia Galeotti, Benedetta Porcaroli e Caterina Banti Il prossimo 9 marzo alle 11:00, presso il Palazzo del Quirinale si terrà la celebrazione della Giornata Internazionale della Donna. Questo appuntamento istituzionale annuale richiama l'attenzione sull'importanza dei diritti, dell'uguaglianza e del ruolo fondamentale ricoperto dalle donne nella nostra società. L'evento, trasmesso in diretta su Rai 1, vedrà la partecipazione delle massime cariche dello Stato, confermando il suo grande valore simbolico e civile. Il tema di quest'anno sarà dedicato a un momento cruciale nella storia della democrazia italiana: il Referendum istituzionale del 1946, che segnò l'accesso al diritto di voto per le donne nel Paese.