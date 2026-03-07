Giornata Internazionale della Donna | la celebrazione del 9 marzo al Palazzo del Quirinale
Il 9 marzo si terrà al Palazzo del Quirinale la celebrazione della Giornata Internazionale della Donna. Alla manifestazione parteciperanno figure pubbliche come Eugenia Roccella, Amalia Ercoli Finzi e Malika. L’evento si svolgerà in presenza di diversi ospiti e rappresentanti istituzionali, con iniziative dedicate alla ricorrenza. La giornata è dedicata alla riflessione e alla valorizzazione delle conquiste delle donne.
Tra i volti noti che vi prenderanno parte troveremo Eugenia Roccella, Amalia Ercoli Finzi, Malika Ayane, Cristina Cassar Scalia, Giulia Galeotti, Benedetta Porcaroli e Caterina Banti Il prossimo 9 marzo alle 11:00, presso il Palazzo del Quirinale si terrà la celebrazione della Giornata Internazionale della Donna. Questo appuntamento istituzionale annuale richiama l’attenzione sull’importanza dei diritti, dell’uguaglianza e del ruolo fondamentale ricoperto dalle donne nella nostra società. L’evento, trasmesso in diretta su Rai 1, vedrà la partecipazione delle massime cariche dello Stato, confermando il suo grande valore simbolico e civile. Il tema di quest’anno sarà dedicato a un momento cruciale nella storia della democrazia italiana: il Referendum istituzionale del 1946, che segnò l’accesso al diritto di voto per le donne nel Paese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Giornata internazionale della donna, perché si celebra l’8 marzo. Il falso storico del rogo in fabbricaSi dice Festa della donna, ma si chiama Giornata internazionale della donna: una ricorrenza dedicata ai diritti, alle conquiste sociali e alla...
Leggi anche: Il Belvedere di Palazzo Lombardia apre gratis per la Giornata internazionale della donna
Aggiornamenti e notizie su Giornata Internazionale della.
Temi più discussi: 8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne 2026; 8 Marzo, Giornata Internazionale della Donna, per non dimenticare; Giornata Internazionale della Donna. Gli appuntamenti previsti fino a domenica 8 marzo; #8marzosempre: Giornata internazionale della donna nei Musei Civici.
Giornata Internazionale della Donna, 8 marzo 2026: gli eventi a Milano, dal corteo al flash mob fino ai musei gratisLa manifestazione organizzata dal collettivo ‘Non Una di Meno’ e lo sciopero di lunedì 9 marzo. Ma anche l’appuntamento con Jo Squillo al ‘Wall of Dolls’ e l’apertura del Museo del Patriarcato alla Fa ... ilgiorno.it
Giornata internazionale della donna origine del significato storico e sociale della ricorrenza dell’8 marzoPerché l’8 marzo resta decisivo per i diritti delle donne La Giornata internazionale della donna, che si celebra l’8 marzo in oltre 100 Paesi, ricorda ... assodigitale.it
MTV Italia. . Le star donne che si sostengono e supportano, in occasione della Giornata Internazionale della Donna dell'8 marzo 2026 #GiornataInternazionaleDellaDonna #IWD2026 #InternationalWomensDay #IWD #MTVCeleb - facebook.com facebook
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il nostro grazie va alle Donne del Consolato Generale d’Italia a Charleroi. Con professionalità, dedizione e sensibilità contribuiscono ogni giorno al buon funzionamento della sede e al servizio della c x.com