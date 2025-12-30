Calendario Europei atletica 2026 | orari giornalieri programma tv streaming

Il calendario degli Europei di atletica 2026, in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto, comprende orari, programma, trasmissioni TV e streaming. Dopo due anni dall’ultima edizione di Roma, questa competizione rappresenta l’appuntamento principale della stagione continentale, offrendo una panoramica completa delle principali discipline atletiche. Di seguito, tutte le informazioni utili per seguire gli eventi e prepararsi a questa importante rassegna sportiva.

Gli Europei 2026 di atletica si disputeranno a Birmingham (Gran Bretagna) dal 10 al 16 agosto: la settimana di Ferragosto si preannuncia altamente spettacolare con la rassegna continentale della Regina degli Sport, che tornerà a due anni di distanza dall’edizione di Roma e che rappresenterà l’evento più importante di una stagione priva di Mondiali e Olimpiadi. L’Italia si presenterà all’appuntamento con grandi ambizioni dopo la sfilza di trionfi messi in fila nella Capitale e cercherà di fare ancora una volta la differenza spinta dalle sue stelle più famose. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2026 di atletica. 🔗 Leggi su Oasport.it

