Il calendario degli Australian Open 2026 riporta gli orari completi dall’inizio delle qualificazioni, che sono iniziate questa notte, fino alla finale. Il torneo, primo del Grande Slam 2026, si svolge a Melbourne, con le gare principali in programma dal 18 gennaio. In questa guida trovate tutte le informazioni su orari, programmazione, dirette TV e streaming per seguire ogni fase del torneo.

Questa notte sono scattate le qualificazioni degli Australian Open 2026 di tennis, primo torneo stagionale del Grand Slam, che si protrarranno fino a giovedì 15 gennaio, poi i tabelloni principali sul cemento di Melbourne inizieranno domenica 18. Come sempre il torneo è spalmato su due settimane, poi la finale femminile si disputerà sabato 31 gennaio, mentre domenica 1° febbraio ci sarà l’ultimo atto maschile. Di seguito il calendario completo degli Australian Open 2026 dalle qualificazioni alle finali. Gli Australian Open 2026 non verranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming verrà assicurata da discovery+, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario Australian Open 2026: orari dal 1° turno alla finale, tv, programma, streaming

