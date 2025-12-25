Calendario United Cup 2026 | orari programma tv streaming incroci dai gironi alla finale

La stagione 2026 del tennis si aprirà con la United Cup, che si terrà in Australia, tra Perth (RAC Arena) e Sydney (Ken Rosewall Arena) da venerdì 2 a domenica 11 gennaio: fase a gironi da venerdì 2 a mercoledì 7, fase ad eliminazione diretta da mercoledì 7 a domenica 11. Le 18 squadre sono divise in sei gironi da 3 e passeranno ai quarti le prime e le due migliori seconde, una per i raggruppamenti di Perth (A, C ed E) ed una per quelli di Sydney (B, D ed F). I quarti di finale saranno spalmati tra il 7 ed il 9 gennaio, poi a Sydney si giocheranno le semifinali sabato 10 e la finale domenica 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

