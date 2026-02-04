Sergio Ramos firma subito con questo club? L’annuncio chiarisce il futuro del giocatore accostato alla Juve I dettagli

Sergio Ramos non vestirà la maglia della Juventus. Dopo le voci di un suo possibile trasferimento in bianconero, il club spagnolo ha chiarito che al momento non ci sono possibilità di un suo arrivo. Ramos resta quindi fuori dal mercato italiano, almeno per ora.

Sergio Ramos era stato accostato al Siviglia, ma per il momento non è una ipotesi praticabile. Ecco il perché del no degli andalusi. Il futuro di Sergio Ramos continua a tenere col fiato sospeso la città di Siviglia, in un intreccio che mescola finanza, cuore e un possibile ritorno sul rettangolo verde che avrebbe del clamoroso. Il difensore spagnolo, svincolato di lusso e icona del calcio mondiale, non è mai stato così vicino e allo stesso tempo così lontano dalla sua terra d’origine. La vicenda ha assunto contorni epici quando sono emerse le cifre del suo possibile impegno societario. Sergio Ramos è al centro delle cronache per il suo coinvolgimento in un ambizioso progetto di acquisizione del club, con una proposta economica che fa tremare i polsi: si parla di un’offerta che si aggirerebbe attorno ai 400 milioni di euro per rilevare la maggioranza delle quote. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Argomenti discussi: Sergio Ramos in Serie A: incontro e firma, arriva subito; Chiesa ritorna subito in Italia: maxi scambio con il Liverpool; Pisa, ufficiale l’esonero di Gilardino: scelto il suo erede.

