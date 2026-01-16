Calciomercato Torino | il Maiorca bussa alla porta! Interesse per questo giocatore può lasciare i granata nei prossimi giorni

Il calciomercato del Torino si concentra sul possibile trasferimento di un giocatore verso il Maiorca, che ha manifestato interesse nei suoi confronti. La trattativa potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, aprendo a una possibile cessione. Restano da seguire gli sviluppi di questa operazione, che coinvolge il club granata e il club spagnolo, e potrebbe influenzare la rosa torinese nel prossimo mercato di gennaio.

Il calciomercato del Torino si accende improvvisamente sull'asse che collega il Piemonte alle Isole Baleari. Nelle ultime ore, infatti, è stato registrato un movimento concreto in uscita che potrebbe ridisegnare il reparto offensivo a disposizione dei granata. Il Real Maiorca ha effettuato un sondaggio ufficiale per Cyril Ngonge. Secondo le ultime indiscrezioni di Matteo Moretto, la dirigenza spagnola ha contattato i vertici del club per chiedere informazioni sulla disponibilità del giocatore e sui costi dell'operazione. Al momento si tratta di una "richiesta di informazioni" esplorativa, utile a capire i margini di manovra per intavolare una trattativa vera e propria.

