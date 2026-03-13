Calciomercato Inter nel mezzo tutto gira intorno a Manu Koné

Nel calciomercato dell'Inter, al centro delle discussioni c’è Manu Koné, il giocatore di cui si parla con insistenza. Cristian Chivu ha sottolineato come, per migliorare la squadra, servano soprattutto centimetri e muscoli nel reparto mediano. La trattativa con il centrocampista è in corso, mentre i tifosi attendono sviluppi ufficiali. La società lavora per definire i dettagli dell’operazione nei prossimi giorni.

Centimetri e muscoli. È quello che secondo Cristian Chivu serve al centrocampo nerazzurro per fare il salto di qualità. Il calciomercato dell'Inter dovrà quindi integrare – anche in ottica di un possibile passaggio alla mediana a quattro – un profilo diverso rispetto ai punti fermi Nicolò Barella, Piotr Zielinski e Petar Sucic:

