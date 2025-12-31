Calciomercato non solo Inter | anche il Manchester United pensa a Manu Kone

Oltre all'Inter, anche il Manchester United mostra interesse per Manu Kone, centrocampista che ha saputo affermarsi nella Roma di Claudio Ranieri e successivamente nel team di Gian Piero Gasperini. La sua crescita e versatilità lo rendono un nome valutato anche all’estero, aprendo nuove prospettive nel calciomercato internazionale.

Era una colonna della Roma di Claudio Ranieri, si è confermato un pilastro della versione giallorossa di Gian Piero Gasperini. Chissà se nel calciomercato dell’ Inter si tornerà a parlare di Manu Kone: intanto, oltre al muro dei capitolini, si mette nel mezzo anche il Manchester United. L’interesse di mezza Europa L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato, non solo Inter: anche il Manchester United pensa a Manu Kone Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: non solo Adeyemi! Ritorno di fiamma per Manu Koné, Diouf può salutare a gennaio! Bomba sul Dibu Martinez Leggi anche: Calciomercato, attenta Inter: il Psg ha messo gli occhi su Manu Koné Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Pioggia di milioni e poi... Chi ha speso meglio (e chi peggio) a gennaio 2025?; Calciomercato di gennaio, il punto sulle big di serie A: Fullkrug per il Milan, Inter e Juve occhio ai rinnovi, al Napoli piace Mainoo; Il Napoli ha preso Hojlund dopo l'infortunio di Lukaku, l'Inter deve fare lo stesso per il ko di Dumfries; Calciomercato gennaio 2026: le voci su Inter, Juve, Milan e le altre big. Inter, Muharemovic rimonta il Bologna e scatena il mercato: il Sassuolo apre alla cessione, ma c’è l’insidia United - Muharemovic trascina il Sassuolo contro il Bologna e alimenta le voci di mercato, con l'Inter che ora dovrà guardarsi dal Manchester United ... sport.virgilio.it

Calciomercato Inter News/ Manchester United piomba su Dimarco, Pellegrini colpo a zero! - Il calciomercato Inter prova a sondare il terreno per l'arrivo di Lorenzo Pellegrini a parametro zero. ilsussidiario.net

Calciomercato 2025, tutte le trattative e scambi del 28 dicembre 2025 - Inter, Muharemovic rimonta il Bologna e scatena il mercato: il Sassuolo apre alla cessione, ma c’è l’insidia United Tarik Muharemovic si è messo in luce in Serie A, segnando un gol che ha contribuito ... sport.virgilio.it

#Calciomercato #Sampdoria, La Repubblica: Bia propone Thomas #Berenbruch dall'#Inter. Ma è un nome che... - facebook.com facebook

#Calciomercato #maignan Milan-Inter: le clamorose voci sul futuro di Magic Mike - Rumor x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.