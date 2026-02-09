Calciomercato Inter LIVE | Muharemovic è il primo obiettivo per la difesa nerazzurra
L’Inter punta forte su Muharemovic come primo rinforzo per la difesa in questa sessione di calciomercato. La società nerazzurra sta lavorando senza sosta, con incontri e trattative che si intensificano giorno dopo giorno. I tifosi aspettano novità ufficiali, mentre si delineano i primi passi di una campagna acquisti che potrebbe portare a qualche colpo importante.
Il calciomercato Inter non dorme mai. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu.
Approfondimenti su Muharemovic Inter
Mercato Inter, Muharemovic è l’obiettivo per la difesa: la strategia nerazzurra e gli ostacoli della trattativa
L’Inter punta forte su Muharemovic per rinforzare la difesa, ma la trattativa non è semplice.
Ultime notizie su Muharemovic Inter
Sassuolo, Muharemovic osservato speciale da Inter e Juventus: tre strade per il futuroIl difensore centrale del Sassuolo, nel mirino di Inter e Juventus da tempi non sospetti, sarà osservato con attenzione nel corso della sfida odierna che si giocherà alle 18 proprio la formazione ... calciomercato.com
Inter, Muharemovic resta un obiettivo: il canale Marotta-Carnevali può aiutare. La situazioneNon è un mistero che Takir Muharemovic sia nel mirino dell’Inter. Il difensore del Sassuolo è uno degli elementi che piace di più. tuttomercatoweb.com
Calciomercato #Inter: obiettivo #Muharemovic, valutato intorno ai 30 milioni di euro. La trattativa è seguita con attenzione anche dalla #Juventus, che detiene il 50% sulla futura rivendita. #calcionews24 facebook
