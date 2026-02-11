Dopo aver sfidato la Juventus, l’Inter punta forte su Guglielmo Vicario come nuovo portiere. Ausilio ha deciso di puntare tutto su di lui per sostituire Sommer, anche se il match con i bianconeri ha acceso la corsa al giocatore. Due le principali alternative ancora sul tavolo, ma il nome di Vicario resta in cima alle preferenze del club nerazzurro.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Guglielmo Vicario resta il preferito di Ausilio per raccogliere l’eredità di Sommer: sfida con la Juve. Il mercato dei numeri uno accende un nuovo fronte nel Derby d’Italia. Mentre l’Inter di Cristian Chivu si gode il primato a 58 punti, la dirigenza nerazzurra sta già pianificando il dopo-Sommer, individuando in Guglielmo Vicario l’erede designato per la prossima stagione. Il friulano, attualmente al Tottenham, è diventato l’oggetto del desiderio di una sfida che promette di durare ben oltre i novanta minuti di sabato sera. Calciomercato Inter, guerra tra i pali: nerazzurri in pole per Vicario, ma la Juve insidia Marotta per il dopo-Sommer. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Ausilio pazzo di Vicario! Dalla sfida con la Juve alle due principali alternative: tutto sul dopo Sommer

L'Inter si prepara al prossimo calciomercato con l'obiettivo di rinforzare la propria porta.

