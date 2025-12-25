Vicario Inter sarà lui l’erede di Sommer? Contatti già avviati! La prima mossa di Marotta

Inter News 24 per il colpo fra i pali per la prossima stagione. L’Inter guarda con lungimiranza al futuro tra i pali. Con il contratto di Yann Sommer in scadenza a giugno 2026, la dirigenza di Viale della Liberazione si è già attivata per individuare l’erede dell’esperto portiere svizzero, baluardo affidabile ma ormai nella fase conclusiva della carriera. La pianificazione per la prossima finestra estiva è già iniziata e il nome cerchiato in rosso sul taccuino è di primo livello. Il sogno Vicario e la voglia d’Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com

