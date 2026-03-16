Calciomercato Inter cambia il futuro di Sommer? Il club prepara una proposta a sorpresa per il portiere!

L'Inter sta valutando un possibile cambio nella porta con il portiere svizzero Sommer, di cui si discute molto in queste settimane. La società sta preparando una proposta inaspettata per convincere il giocatore e modificare i piani futuri. La situazione riguardante il ruolo di portiere rappresenta uno dei punti più delicati sul tavolo della dirigenza nerazzurra.

Mercato Napoli, Di Gennaro svela: «Mi aspetto questi colpi per l’anno prossimo». A chi si è riferito Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment Lecce, Sticchi Damiani: «Campionato difficile, ma abbiamo chance importanti di salvarci. Sui 118 anni di storia del club.» Infortunio Buksa, c’è lesione! L’esito degli esami strumentali: il comunicato dell’Udinese Parma, Pellegrino il dominatore dell’aria: i colpi di testa dell’argentino sono l’arma in più! Il dato impressionante Mercato Napoli, Di Gennaro svela: «Mi aspetto questi colpi per l’anno prossimo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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