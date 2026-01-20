L'Inter ha avviato i contatti per Dibu Martinez, portiere argentino considerato una possibile alternativa a Sommer. La società nerazzurra valuta con attenzione le opzioni per rafforzare il reparto tra presente e futuro, mantenendo un approccio strategico e ponderato. La trattativa, in fase preliminare, evidenzia l’interesse a individuare soluzioni di qualità per il ruolo di custode della porta.

Dossena Cagliari: sardi scatenati, torna anche il difensore! I dettagli della trattativa con il Como, ecco quando arriva in città Calciomercato Juventus: nuovo ostacolo per Mateta. Una squadra inglese si è inserita nella corsa per l’attaccante! Cosa succede Calciomercato Genoa: rossoblù scatenati! Vicinissimo Zatterstrom, intanto è arrivata la firma del nuovo acquisto. Novità delle ultime ore Sulemana Cagliari, è fatta per il ritorno in rossoblù: la formula e le cifre dell’operazione con l’Atalanta. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Dibu Martinez Inter: suggestione a sorpresa per il dopo Sommer. Avviati i contatti per il portiere argentino

Leggi anche: Mercato Inter, Sommer delude: i nerazzurri sognano il Dibu Martinez! Dall’Argentina insistono

Leggi anche: Erede Sommer: perché l’Inter non prenderà ‘Dibu’ Martinez

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Inter, primi contatti con il Dibu Martínez: è nella shortlist per il dopo SommerL’Inter è alla ricerca di un nuovo portiere per il futuro: in lista anche il Dibu Martinez Presente e futuro. L’ Inter, oltre alle operazioni per questa finestra di mercato, pensa già all’estate e in ... gianlucadimarzio.com

Inter, contatti per Dibu Martinez: colpo per giugnoL'Inter al lavoro per l'erede di Sommer. Secondo quanto riportato da Sky Sport , i nerazzurri hanno avviato i contatti per il Dibu Martinez. L'argentino può salutare l'Aston Villa nel corso della ... fantacalcio.it

Due mood natalizi: come il Dibu Martinez o come questo giovane tifoso dell’Aston Villa - facebook.com facebook