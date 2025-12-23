Calcio Uisp | Alinò Ms e Calcio Popolare chiudono il 2025 sorridendo

Nel calcio Uisp a 7 provinciale, Locanda Alinò, Ms Costruzioni e Calcio Popolare concludono il 2025 in testa alla classifica. La stagione si avvia alla fine e queste tre realtà sportive hanno saputo mantenere un andamento positivo nel corso dell’anno, confermando il loro impegno e la crescita nel panorama locale. La loro posizione rappresenta un risultato importante alla fine di un anno di competizioni e sforzi condivisi.

La Spezia, 23 dicembre 2025 – Chiudono il 2025 sulla vetta della classifica nel calcio Uisp a 7 provinciale Locanda Alinò, Ms Costruzioni e Calcio Popolare. Dopo l'ottava di andata nel campionato curato dalla Lega della Spezia e della Val di Magra, che riprenderà, dopo le festività natalizie, lunedì 12 gennaio, vede il Girone 1 guidato dall'Alinò (campione in carica) a punteggio pieno che trova però vita dura contro la Cantina du Sciacchetrà Monter. Da segnalare comunque i 6 gol di Beverinotti del Veppo contro il Real Dlf Pizzeria Chiara. Nel Girone 2 l'Ms Costruzioni travolge con 10 gol il Sarzanello, mentre nel Girone 3, all'ottava vittoria di fila (questa volta è per rinuncia), il Calcio Popolare, che crea un vuoto dietro di sé, grazie ad un vantaggio di 6 punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio Uisp: Alinò, Ms e Calcio Popolare chiudono il 2025 sorridendo Leggi anche: Calcio Uisp: giornata nera per il Real Chiappa, k.o con Alinò e Ms Costruzioni Leggi anche: Calcio Uisp: e se Ms Costruzioni e Calcio Popolare ne segnano 14? Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Calcio Uisp: Alinò, Ms e Calcio Popolare chiudono il 2025 sorridendo - Nel campionato a 7 provinciale che arriva all'ottava di andata guidano i tre gironi. msn.com

Uisp, la stagione nel vivo. Calcio, piscine e benessere - Un prologo di grande successo, anche oltre le aspettative, quello di Uisp Day domenica 14 settembre a Carpi: un’occasione per presentare le tantissime attività e occasioni che Uisp Modena propone sul ... ilrestodelcarlino.it

Calcio Uisp a 11: Amatori Per Lucio a forza 5, Blues Boys sempre frenato - Risultati: Sporting Bacco- lanazione.it

CALCIO UISP ABRUZZO GOL PARADE 09G SENIOR PE - SERIE Acciavatti ancora una volta lascia il segno... SCOPRI LA SEZIONE HIGHLIGHTS https://bit.ly/highlights-uisp - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.