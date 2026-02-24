Calcio Uisp | Caldarelli trascina l' Ms cade il Delta del Caprio

Calcio Uisp: Caldarelli ha trascinato l’Ms, mentre il Delta del Caprio ha subito una sconfitta. La vittoria di Caldarelli ha cambiato le sorti della partita, portando punti preziosi alla squadra. Intanto, il Delta del Caprio ha perso terreno dopo una prestazione deludente. Con lo scontro diretto in arrivo, le squadre si preparano a un match decisivo. La classifica si accende in vista del prossimo turno.

a Spezia, 23 febbraio 2026 – In attesa dello scontro diretto del prossimo turno, in programma la sera di martedì 24 febbraio, Avosa e Locanda Alinò procedono a braccetto al comando del Girone Eccellenza, che manda in archivio il secondo turno della seconda fase del campionato calcistico a 7 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Vittoria della prima sul Leta Real Chiappa e e della seconda sull'Ac ReboccoAurora Ponteggi. Nel Girone Promozione impattano Levanto e Bar Cavour, così il Pellegrini Gomme rimane solitaria in testa. Passiamo poi al Girone 2, dove nel quale la capolista Ms Costruzioni vince nel big match col Delta del Caprio che viene così raggiunto in seconda posizione dal Real Chiappa Pin Bon.

