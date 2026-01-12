L’eroismo delle donne pisane nella seconda Repubblica pisana | il convegno

Il convegno analizza il ruolo delle donne pisane durante la seconda Repubblica pisana, evidenziando il loro contributo storico e sociale in un periodo di trasformazioni politiche. L’evento si svolge nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, un luogo ricco di storia, e mira a mettere in luce figure femminili spesso sottovalutate, inserendole nel contesto più ampio dei mutamenti della città tra fine XV e inizio XVI secolo.

Pisa, 12 gennaio 2026 – Le pareti del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio sono istoriate dagli affreschi di Vasari con le vittorie di Firenze, e tra questi grandeggia la Presa della Fortezza di Stampace, in riferimento all'attacco del 1499 contro Pisa, tornata alla libertà nel 1494 all'arrivo del re di Francia Carlo VIII. Tuttavia, nel 1499 non c'è stata una presa di Pisa da parte di Firenze, e nemmeno una vera presa di Stampace, così come nel 1500 e nel 1505 non c'è stata una presa delle mura di Porta calcesana e del bastione del Barbagianni, attaccati dai Fiorentini e da truppe francesi.

