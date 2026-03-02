Calcio Dilettanti | pisane tutte sconfitte

Da lanazione.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di Promozione, le squadre pisane hanno subito entrambe sconfitte nelle ultime partite. Nel girone A, l’Urbino Taccola è stata battuta 3-1 in trasferta a Pietrasanta. Le partite si sono svolte nel fine settimana, senza che le squadre riuscissero a conquistare punti. Nessuna formazione pisana ha ottenuto risultati positivi nelle ultime uscite.

Pisa 2 marzo 2026 – Entrambe sconfitte le pisane nel campionato di Promozione. Nel girone A l’Urbino Taccola cade 3 – 1 in trasferta a Pietrasanta. Dopo mezzora parziale di 3 – 0 per i locali,nel finale rete della bandiera biancorossa messa a segno da Taglioli. Questo il tabellino. Pietrasnata: Gega, Szabo, Della Pina, Sessa (75' Tocchini), Laucci, Da Prato, Petrucci A. (72' Sodini N.), Isola (67' Conti), Ceciarini G. (72' Ricci), Remedi A., Mancini (60' Aquilante). A disposizione Pucciarelli, Cutolo, Granaiola. All.: Tocchini Urbino Taccola: Malasoma, Fabbrini G., Galletti (78' Zaccagnini C.), Taglioli Lo., Petri, Castellacci, Antoni, Pinna, Cei (85' Simoncini), Viti, Guelfi D. 🔗 Leggi su Lanazione.it

calcio dilettanti pisane tutte sconfitte
© Lanazione.it - Calcio. Dilettanti: pisane tutte sconfitte

Leggi anche: Calcio dilettanti. Nelle coppe avanzano tutte le ferraresi

Calcio. Seconda: che giornata per le pisanePisa 16 dicembre 2025 – La tredicesima giornata del girone di andata del girone G di Seconda Categoria fa esultare molte compagini pisane.

Contenuti e approfondimenti su Calcio.

Temi più discussi: Calcio. Dilettanti: Mobilieri, pareggio promozione; Scheda squadra La Pisana; Scheda giocatore Pisani Diego.

calcio dilettanti pisane tutteCalcio. Dilettanti: pisane tutte sconfittePisa 2 marzo 2026 – Entrambe sconfitte le pisane nel campionato di Promozione. Nel girone A l’ Urbino Taccola cade 3 – 1 in trasferta a Pietrasanta. Dopo mezzora parziale di 3 – 0 per i locali,nel fin ... lanazione.it

Calcio, i dilettanti sono pronti a ripartire Tutti i calendariNon v'è settimana senza derby, c'è un avvio ricco di pathos in tutte le categorie. Ieri pomeriggio, a Palmanova dove la Federcalcio del Friuli Venezia Giulia ha sede, sono stati ufficialmente ... ilgazzettino.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.