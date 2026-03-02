Calcio Dilettanti | pisane tutte sconfitte

Nel campionato di Promozione, le squadre pisane hanno subito entrambe sconfitte nelle ultime partite. Nel girone A, l’Urbino Taccola è stata battuta 3-1 in trasferta a Pietrasanta. Le partite si sono svolte nel fine settimana, senza che le squadre riuscissero a conquistare punti. Nessuna formazione pisana ha ottenuto risultati positivi nelle ultime uscite.

Pisa 2 marzo 2026 – Entrambe sconfitte le pisane nel campionato di Promozione. Nel girone A l’Urbino Taccola cade 3 – 1 in trasferta a Pietrasanta. Dopo mezzora parziale di 3 – 0 per i locali,nel finale rete della bandiera biancorossa messa a segno da Taglioli. Questo il tabellino. Pietrasnata: Gega, Szabo, Della Pina, Sessa (75' Tocchini), Laucci, Da Prato, Petrucci A. (72' Sodini N.), Isola (67' Conti), Ceciarini G. (72' Ricci), Remedi A., Mancini (60' Aquilante). A disposizione Pucciarelli, Cutolo, Granaiola. All.: Tocchini Urbino Taccola: Malasoma, Fabbrini G., Galletti (78' Zaccagnini C.), Taglioli Lo., Petri, Castellacci, Antoni, Pinna, Cei (85' Simoncini), Viti, Guelfi D. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio. Dilettanti: pisane tutte sconfitte Leggi anche: Calcio dilettanti. Nelle coppe avanzano tutte le ferraresi Calcio. Seconda: che giornata per le pisanePisa 16 dicembre 2025 – La tredicesima giornata del girone di andata del girone G di Seconda Categoria fa esultare molte compagini pisane. Contenuti e approfondimenti su Calcio. Temi più discussi: Calcio. Dilettanti: Mobilieri, pareggio promozione; Scheda squadra La Pisana; Scheda giocatore Pisani Diego. Calcio. Dilettanti: pisane tutte sconfittePisa 2 marzo 2026 – Entrambe sconfitte le pisane nel campionato di Promozione. Nel girone A l’ Urbino Taccola cade 3 – 1 in trasferta a Pietrasanta. Dopo mezzora parziale di 3 – 0 per i locali,nel fin ... lanazione.it Calcio, i dilettanti sono pronti a ripartire Tutti i calendariNon v'è settimana senza derby, c'è un avvio ricco di pathos in tutte le categorie. Ieri pomeriggio, a Palmanova dove la Federcalcio del Friuli Venezia Giulia ha sede, sono stati ufficialmente ... ilgazzettino.it La Roma ieri sera ha perso due punti allo scadere. Un pareggio che, giustamente, come ha detto Gasperini, non deve deprimere. Perché gli aspetti positivi sono tanti. I giallorossi giocano a calcio, con idee chiare, e si avvicinano sempre di più a ciò che vuole i facebook Calcio venezuelano: colpaccio Estudiantes, battuto 1-2 l’Academia Puerto Cabello x.com