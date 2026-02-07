Calcio femminile | nessuno scossone nel sabato di Serie A La Juve espugna Como

Nel pomeriggio di sabato la Juventus ha vinto a Como senza troppi problemi. La partita si è conclusa con la vittoria delle bianconere, che hanno confermato il loro momento positivo in campionato. Nessuna sorpresa tra le squadre di vertice, tutto è filato liscio come previsto.

Va in archivio senza particolari sorprese il sabato dedicato alla Serie A 2025-2026 di calcio femminile. In apertura del tredicesimo turno infatt i la Juventus ha risposto presente, espugnando il campo del Como per 0-2 e mettendo così a referto la terza vittoria consecutiva che le ha concesso di salire provvisoriamente al secondo posto in classifica. Un successo quello delle bianconere maturato grazie alle reti siglate al 41' da Carbonell su assist di Salti e, nei minuti finali della ripresa, da Krungbiegel, a segno all'ottantunesimo giro di orologio. In attesa dell'Inter, la Vecchia Signora è così salita in solitaria a quota 26 punti.

