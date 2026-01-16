Calcio femminile riprende la rincorsa alla Roma nel 10° turno di Serie A Juventus-Inter match clou

La stagione di calcio femminile di Serie A riprende con il decimo turno, con attenzione particolare al match tra Juventus e Inter, sfida tra due delle principali contendenti. Dopo le pause e le competizioni di Coppa Italia, le squadre tornano sul campo per consolidare le proprie posizioni in classifica. L’appuntamento è importante per capire lo sviluppo della stagione e le strategie delle squadre in vista delle fasi successive.

La Serie A di calcio femminile riprende dopo una lunga pausa. Nel frattempo, le protagoniste del torneo sono state impegnate negli incontri di Coppa Italia, disputati a fine 2025. Inoltre, l'11 gennaio, a Pescara, è stato assegnato il primo trofeo del 2026: la Supercoppa Italiana. Nella sfida tra Juventus e Roma, le bianconere si sono imposte in rimonta grazie a un gol "alla Roberto Bettega" firmato da Cristiana Girelli. Le giallorosse proveranno a riscattarsi immediatamente in campionato, dove guidano la classifica dopo nove giornate. Sono 22 i punti finora conquistati da Manuela Giugliano e compagne, che domenica 18 gennaio affronteranno il Sassuolo al "Tre Fontane", con l'obiettivo di ribadire la propria superiorità.

